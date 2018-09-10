حائل.. «التجارة» تشهر بمالك منشأة وعاملين بسبب «إطارات مغشوشة» (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«العمري» يتوقع: إنهاء عقود مليون وافد خلال 3 أشهر

«العمري» يتوقع: إنهاء عقود مليون وافد خلال 3 أشهر

«الأحوال المدنية» تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على «الهوية الوطنية»

«الأحوال المدنية» تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على «الهوية الوطنية»

«حساب المواطن»: إيداع 2.3 مليار ريال دفعة سبتمبر وتعويضات سابقة

«حساب المواطن»: إيداع 2.3 مليار ريال دفعة سبتمبر وتعويضات سابقة

«الشورى» يطالب «الإسكان» بتعجيل تسليم الأسر الضمانية وحداتها السكنية

«الشورى» يطالب «الإسكان» بتعجيل تسليم الأسر الضمانية وحداتها السكنية

حائل.. «التجارة» تشهر بمالك منشأة وعاملين بسبب «إطارات مغشوشة» (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمالك منشأة واثنين من العاملين لديه من جنسية عربية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم وثبوت تورطهم في حيازة وعرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية؛ ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري ويشكل خطورة على سلامة مستخدميها.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل فرض غرامة مالية على المخالفين، والسجن لمدة شهرين لأحد العاملين المدانين، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وفي التفاصيل، تمكن مأمورو الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على أحد المحال المتخصصة في خدمات الميزان الإلكتروني وترصيص الكفرات بمدينة حائل، من ضبط إطارات منتهية الصلاحية معروضة للبيع، وبناء عليه تم مصادرة وإتلاف جميع الكميات على نفقة المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«كوارث صحية» ومخالفات داخل أزقة وأحياء البطحاء الداخلية بالرياض

«كوارث صحية» ومخالفات داخل أزقة وأحياء البطحاء الداخلية بالرياض

تستر تجاري.. وافد حسابه البنكي 8 ملايين ريال (فيديو)

تستر تجاري.. وافد حسابه البنكي 8 ملايين ريال (فيديو)

«التجارة» تستدعي سيارات «كيا» لخلل بالدائرة الكهربائية

«التجارة» تستدعي سيارات «كيا» لخلل بالدائرة الكهربائية

«التجارة» تُشهر بوافد ضبط بحوزته منتجات غذائية مجهولة المصدر

«التجارة» تُشهر بوافد ضبط بحوزته منتجات غذائية مجهولة المصدر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد
الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع
تقارير وحوارات

الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع

المزيد
فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>