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استعادة مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية بالمدينة

استعادة مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية بالمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

استعادت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال شهر ذي الحجة وبمساندة الجهات الأمنية 2.236.422 م2 من الأراضي الحكومية التي تم الاعتداء عليها، وذلك من خلال البناء والتسوير وعمل الحواجز الترابية والأسلاك الشائكة.

وذكر وكيل الأمين لشئون البلديات م. سعود العنزي أن الفرق الرقابية في بلديات : العقيق ، قباء ، العيون ، أحد ، البيداء ، المندسة ، الصويدرة ، الفريش ، أبيار الماشي ، والعاقول نفذت جولات ميدانية ، وتم ضبط أكثر من 37 اعتداء على الأراضي الحكومية والبناء عليها دون وجود مستمسك نظامي.

وأضاف العنزي أنه يجري تطبيق الغرامات المستحقة وفقاً للائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين ، مضيفاً أن أمانة المنطقة تستقبل البلاغات عما يلاحظ من تعديات من خلال الاتصال بمركز طوارئ الأمانة على الرقم 940 أو عبر تطبيق الأمانة أو عبر الواتساب رقم (0548990940) للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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