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أرامكو تدرس إنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا برأس مال مليار دولار

أرامكو تدرس إنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا برأس مال مليار دولار
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تواصل- فريق التحرير:

تدرس شركة أرامكو إنشاء صندوق جديد للاستثمار في مجالات التكنولوجيا برأسمال يبلغ مليار دولار، وسوف يستثمر الصندوق في تقنيات تفيد عمليات “أرامكو” مترامية الأطراف، لكنه لن يركز بالضرورة على قطاع الطاقة بحسب ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وترغب “أرامكو” في توطين شركات التكنولوجيا في السعودية، لإيجاد فرص عمل جديدة، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأضافت المصادر أن “أرامكو” تدرس فتح مكتب في Silicon Valley، أو في مكان آخر في الولايات المتحدة لتوليد الصفقات.

وتستثمر “أرامكو” في الشركات الناشئة والشركات ذات النمو المرتفع في مجال الطاقة منذ فترة، عن طريق Saudi Aramco Energy Ventures أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة، من خلال صندوق تابع قيمته 500 مليون دولار.

واستثمر الصندوق في 30 شركة تشمل شركة ناشئة في “سيلكون فالي” تحوّل الغاز إلى مواد كيميائية، وشركة ألمانية تقوم بإنشاء أجزاء من الألواح الشمسية.

ورصد مركز “أرامكو” لريادة الأعمال المعروف بـ”وعد”، 200 مليون دولار للاستثمار في شركات سعودية ناشئة منها منصة تجارة إلكترونية للعطور، وموقع حجز طبي وفقاً لموقع Crunchbase التقني.

تجدر الإشارة إلى أن “أرامكو” استثمرت 1.74 مليار دولار للاستحواذ على حصة 50% لم تكن تملكها في شركة Arlanxeo الهولندية لتصنيع الإطارات ذات التقنية العالية.

كذلك أجرت “أرامكو” ومسؤولون في وزارة الطاقة السعودية مباحثات حول تطوير مراكز للبيانات، مع شركات التكنولوجيا الأميركية Alphabet Inc الشركة الأم لـ”غوغل” ومع شركة تابعة لـ Amazon.com.

ومنح مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي 230 براءة اختراع لـ”أرامكو” العام الماضي، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2013.

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