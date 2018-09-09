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برنامج تلفزيوني يفتح ملف بطء سرعة الإنترنت.. أسعار مرتفعة وجودة سيئة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

يشكو الكثير من المواطنين من مشكلة بطء الإنترنت وخدمات الاتصالات في بعض المناطق، فضلاً عن شكاوى ارتفاع الأسعار.

وفي هذا السياق، أكد يوسف النفجان المهتم بالتقنية أن موقع المملكة بالنسبة لسرعة الإنترنت وبالمقارنة بـالدول المحيطة في المنطقة جيد، إلى حد ما.

وعن شكاوى البعض من ضعف الإنترنت في بعض المناطق، قال إن المشكلة ربما تكون في المناطق التي تعتمد على تقنية الجيل الرابع؛ لأننا في حاجة لشيء أفضل من الجيل الرابع لنقل البيانات والمعلومات.

وعن تفاوت سرعات الإنترنت في أحياء المنطقة الواحدة أو المدينة الواحدة، أوضح أن الكثير يعتمد على الجوال في استخدام الإنترنت وهناك ضغط على أبراج الاتصالات، والجوال يستخدم شبكة لاسلكية لها محدودية في نقل البيانات تسمى الطيف الترددي.

وأضاف، النفجان في مداخلة عبر برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن الطيف الترددي من سماته أنه ينقل معلومات محدودة عبر الإنترنت اللاسلكي، ومهما وضعنا أبراج الهواء لا يتحمل أكثر من ذلك، مضيفاً أن الألياف البصرية ربما تكون البديل الأفضل لإيصال الإنترنت للمنازل.

وتابع أن الألياف البصرية هي الحل الأمثل، وهي التي يمكن أن تعطي السرعة المريحة للجميع، واستخدامها غير محدود وإذا وصل الجيل الخامس لن تكون هناك مشكلة.

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