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شاب سعودي يحطم ثقافة العيب.. أسس مخبزه الخاص ويعمل فيه بيديه (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

بجد واجتهاد وطموح يبلغ الآفاق، حطم شاب سعودي ثقافة العيب بمدينة عرعر، ودخل بمجال العمل في المخابز، وبدأ ممارسة النشاط بنفسه كـ”خبّاز” منذ عدة سنوات، وھي مھنة كانت مقتصرة فقط على العمالة الوافدة للمملكة.

وقال الشاب ويدعى “يونس الھذيل” إنه منذ صغره أعجبته طريقة عمل المخابز، وعندما كبر قرر اقتحام ھذا المجال وافتتح مخبزه الخاص في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وأضاف في تقرير عرضه برنامج “mbc في أسبوع” أن منتجاته من كل أنواع الخبز تغطي مدينة عرعر والقرى التابعة لھا؛ وصولاً إلى محافظات المنطقة الشمالیة من طريف إلى رفحاء.

وتابع الشاب يونس: “أنه طور من قدراته وخبراته في ھذا المجال بتعلم صیانة معدات وماكینات المخابز، وأصبحت العديد من مخابز المنطقة تستعین به بدلاً من استجلاب فنیي الصیانة من الرياض”.

وأشار إلى أن بعض المخابز القريبة، بدأت تستعين به لإصلاح بعض الأعطال التي قد تتعرض لها الماكينات أثناء العمل.

 

 

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