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«إنستقرام» تضيف ميزة جديدة للمستخدمين

«إنستقرام» تضيف ميزة جديدة للمستخدمين
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تواصل – وكالات:

أطلقت إنستقرام ميزة جديدة على تطبيقها لتسهيل عملية الردود وجعل الأمر أسرع من السابق؛ وذلك بإضافتها شريطَ اختصارات للرموز التعبيرية أو “الإيموجي” عند الرغبة بكتابة رد من خلال توفير أكثر الرموز المستخدمة في الشريط.

الشريط الجديد سيظهر عند الضغط لكتابة الردود، حيث سيحمل بشكل أفقي جميع الرموز المهمة للمستخدم بسحب درجة استخدامها أثناء التعليقات بشكل عام.

وقد بدأت هذه الميزة بالانتشار بين عموم المستخدمين منذ يوم الخميس، لكن ربما كان قد شاهدها بعضهم في وقتٍ سابق، خاصة أن الشركة كانت تختبر هذه الميزة منذ مايو الماضي.

وبما أن وصولها للمستخدمين اشتمل على جميع المناطق حالياً، فكل ما عليكم هو تحديث التطبيق للحصول عليها في حال لم تصل سواء لمستخدمي أندرويد أو iOS.

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