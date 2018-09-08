الداخلية تعلن عن 146 وظيفة صحية شاغرة.. تعرف على التفاصيل

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أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لصحة السجون عن طرح عدد 146 وظيفة صحية شاغرة (برنامج التشغيل الذاتي) للرجال والنساء، للعمل بالمراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون، لحملة البكالوريوس والبورد السعودي أو العربي أو الأمريكي أو الزمالة أو ما يعادلها.

وبينت الوزارة أن موعد التقديم بدأ من الجمعة بتاريخ 1439/12/27هـ ولمدة أسبوعين من تاريخه، داعية من تنطبق عليه الشروط إرفاق الطلبات أعلاه، وتسليمها للإدارة العامة للخدمات الطبية – الرياض – شارع العليا العام حي الصحافة – الدور الأرضي الإدارة العامة لصحة السجون، أو من خلال البريد الإلكتروني التالي: phgd@moimsd.gov.sa

وجاءت تفاصيل الوظائف المعلنة كالآتي:

الوظائف والشروط:

1- طبيب استشاري (طب الأسرة والمجتمع):

– البورد السعودي أو العربي أو الأمريكي أو الزمالة أو ما يعادلها.

– شهادة التأهيل المعترف بها دولياً في نفس التخصص.

– خمس سنوات خبرة في مجال التخصص بعد الشهادة العليا.

2- طبيب نائب (طب أسرة ومجتمع، أنف وأذن وحنجرة، نفسية، جلدية، عيون، باطنة، نساء وولادة):

– البورد السعودي أو العربي أو الأمريكي أو الزمالة أو ما يعادلها.

– شهادة التأهيل المعترف بها دولياً في نفس التخصص.

– سنتان خبرة في مجال التخصص بعد الشهادة العليا.

3- طبيب مقيم (الطب البشري):

– بكالوريوس في الطب والجراحة.

– ثلاث سنوات خبرة في الطب العام بعد الامتياز.

4- طبيب مقيم (طب أسنان):

– بكالوريوس طب أسنان.

– ثلاث سنوات خبرة في الطب العام بعد الامتياز.

5- صيدلي قانوني:

– بكالوريوس في الصيدلة.

– سنتان خبرة في مجال التخصص.

6- رئيس تمريض:

– بكالوريوس في التمريض.

– خمس سنوات خبرة منها سنتان كرئيس لقسم التمريض.

7- أخصائي جودة:

– بكالوريوس في الإدارة الصحية.

– خمس سنوات خبرة منها سنتان في قسم الجودة.

8- أخصائي غير طبيب (أشعة، وبائيات، تغذية، إدارة صحية، مختبرات طبية، تمريض، إحصاء طبي):

– بكالوريوس في مجال التخصص.

– ثلاث سنوات خبرة في مجال التخصص.

9- فني (مساعد طبيب أسنان، تمريض، فني سجلات طبية، مساع صيدلي، مراقب صحي، أشعة ، مختبرات طبية، إحصاء طبي):

– بكالوريوس في مجال التخصص.

– سنتان خبرة في مجال التخصص.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- اجتياز المقابلة والتي سوف تحدد لاحقاً.

3- سوف يتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط.

الطلبات:

– السيرة الذاتية.

– صورة المؤهلات العلمية.

– صورة من إثبات الهوية.

– بطاقة التصنيف المهني وشهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول من الهيئة الصحية للتخصصات الطبية.