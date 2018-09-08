القبض على الوافد المُتحرش بالبائعات في المدينة

تواصل – فريق التحرير:

ألقت دوريات الأمن بالمدينة المنورة القبض على الوافد الذي قام بالتحرش بالبائعات في أحد المجمعات التجارية ويجري الآن تسليمه للجهات المختصة.

وباشر فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، أحد “المجمعات التجارية” لإكمال الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر وافدا يتحرش بالبائعات داخل أحد المجمعات التجارية.

وعلقت إمارة منطقة مكة المكرمة على هذه الواقعة بقولها إن فرع وزارة العمل بالمنطقة يبحث عن وافد تحرش ببائعات في أحد أسواق جدة.