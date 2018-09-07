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بعد حرق قنصليتها.. إيران تدعو رعاياها إلى مغادرة البصرة فوراً

بعد حرق قنصليتها.. إيران تدعو رعاياها إلى مغادرة البصرة فوراً
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تواصل – وكالات:

دعت السفارة الإيرانية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، كافة رعاياها لمغادرة محافظة البصرة فورا، وذلك بعد ساعات من حرق قنصليتها.

وأحرق محتجون عراقيون مقر القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة جنوب البلاد، وذلك رفضا للدور الإيراني السلبي في محافظة جنوب العراق وخاصة في البصرة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد قالت إن استهداف البعثات الدبلوماسية أمر مرفوض، ويضر بمصالح العراق وعلاقاته مع دول العالم، مؤكدة أن ذلك لا يتصل بشعارات التظاهر ولا المطالب بالخدمات والماء.

من جهته، دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في بيان صحفي – المتظاهرين العراقيين إلى تجنب الإضرار بالبعثات الدبلوماسية، داعيا الحكومة المركزية والمحلية إلى تعزيز حماية أمن البعثات الدبلوماسية في البصرة.

وأكدت الخارجية العراقية تفهمها مطالب المتظاهرين في محافظة البصرة معربة عن أسفها لتعرض القنصلية الإيرانية في البصرة لهجوم من قبل بعض المتظاهرين.

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