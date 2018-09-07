الإصدار الجديد من «واتسآب» يشترط نظام «آي أو إس 8» بهواتف آيفون

تواصل – وكالات:

يشترط الإصدار الجديد من تطبيق واتسآب توفر نظام تشغيل أبل “آي أو إس 8” على الأقل في هواتف آي فون.

ولن يتمكن أصحاب هواتف آي فون 4 أو الموديلات الأقدم من تثبيت تطبيق التراسل الفوري مجدداً، ولن يحصلوا على أي تحديثات بعد الآن، ولن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة بواسطة الإصدار 2.18.81.

وأضافت شركة واتسآب أنها ستستمر في دعم أجهزة أبل المحمولة العاملة بنظام التشغيل “آي أو إس 7” حتى فبراير 2020، إلا أن ذلك لا يعني أن أصحابها الأجهزة سيحصلون على كل الوظائف بحلول هذا التاريخ، كما رجحت الشركة الأمريكية اختفاء بعض الوظائف في أي وقت ودون سابق إنذار.