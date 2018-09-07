لإعادة تأهيلهم.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم رحلة ترفيهية للأطفال المجندين باليمن

تواصل – واس:

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتنظيم رحلة ترفيهية لـ 26 طفلاً مجنداً إلى حديقة مأرب العامة ضمن أنشطة مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية.

وهدفت الرحلة إلى أن يعيش الأطفال جواً من المرح في مساحات مفتوحة، إضافة إلى قضاء يوم من اللعب على الألعاب المختلفة في الحديقة، إضافة إلى السباحة، وإقامة مسابقات ثقافية ورياضية، لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي يعيشونها نتيجة تأثرهم بعملية التجنيد القسري.

وتعد هذه الرحلة، ضمن الدورة الثالثة من المرحلة الخامسة والسادسة من المشروع التي تستهدف 80 طفلاً مجنداً في اليمن.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عمل على إعادة تأهيل 215 طفلاً مجنداً ومتأثراً خلال الدورات والمراحل السابقة من عدة محافظات يمنية، وفق خطته التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل مجند ومتأثر في اليمن.