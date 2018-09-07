سفارة المملكة في البحرين تكشف حقيقة الاعتداء على سعوديين بالمنامة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت سفارة المملكة لدى البحرين، اليوم الجمعة، أن المقطع المتداول لحادثـة اعتداء تعرض لھا مواطنون سعوديون في العاصمة البحرينیة المنامة، واقعة قديمة.

وأوضح المتحدث باسم السفارة عبدالھادي النفیعي أن الحادثـة التي أظھرھا الفیديو المتداول وقعت قبل سنتین، وقد تم التعامل معھا في حینھا.

وقال حساب السفارة على موقع “تويتر” على لسان المتحدث باسم السفارة عبدالھادي النفیعي: “إن مقطع فیديو الاعتداء على مواطنین سعوديین في العاصمة البحرينیة المنامة الذي يجري تداوله عبر مواقع التواصل قديم، والحادثة وقعت منذ سنتین وتم التعامل معھا في حینه”.