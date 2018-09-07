«الغذاء والدواء»: إعادة غلي المياه لا يشكل أي خطر على الصحة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن عملية إعادة غلي المياه لا تسبب أي أضرار على الكلى، وأن ما أشيع بأن إعادة غلي المياه يعمل على زيادة تركيز الأملاح وخفض نسبة الأكسجين غير دقيق.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” أنه لا توجد أي مخاطر صحية على المستهلك من خلال إعادة عملية غلي المياه.

وأشارت إلى أن المياه في المملكة تخضع إلى عمليات مراقبة وفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الخليجية المعتمدة والمشتملة على حدود قصوى لتركيز الأملاح والمعادن الموجودة فيها.

وشددت الغذاء والدواء على أن ذلك يضمن عدم تجاوز تلك التراكيز المستويات الآمنة حتى في حال إعادة غلي الماء.