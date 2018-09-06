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الكيان الصهيوني يهدد بضرب لبنان في أي نزاع مقبل مع حزب الله

الكيان الصهيوني يهدد بضرب لبنان في أي نزاع مقبل مع حزب الله
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تواصل – وكالات:

هدد الكيان الصهيوني بضرب لبنان وبِناه التحتية في أي نزاع مقبل مع “حزب الله”، معتبراً أن الأخير يسيطر فعلياً على الجيش اللبناني، وإسرائيل لن تفصل بينهما حال نشوب حرب جديدة.

وقال المسؤول في القيادة الشمالية في الجيش الصهيوني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لصحيفة “هآرتس”، اليوم الخميس: “إن التفريق الذي قمنا به بين حزب الله ولبنان خلال الحرب اللبنانية الثانية (عام 2006) كان خاطئاً”.

وأضاف الضابط: “لن نقوم بمثل هذا التفريق في الحرب القادمة، سنضرب لبنان وأي بنية تحتية لبنانية تساهم في القتال”، مضيفاً “لو كان علي الاختيار بين ضرب لبنان والفصل بينه وبين حزب الله، فسأختار ضرب لبنان”.

وأوضح المسؤول أن “حزب الله طور قدراته من خلال عملياته القتالية في سوريا”، معتبراً أنه “حصد ثقة في القتال، لكنه غير قادر حالياً على التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية والسيطرة على الأرض”.

وأشار المسؤول العسكري مع ذلك إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يعتقد أن “حزب الله” معني اليوم بجولة جديدة من الصراع، ورأى أن تصريحات أمينه العام، حسن نصر الله، لا معنى لها وهي لا تعكس نواياه الحقيقية، مضيفاً أن: “نصر الله لا يزال مقيماً داخل سرداب مرعوباً من الحرب اللبنانية الثانية”.

وتابع المسؤول: “من جهة أخرى، يعرفون جيداً أن التحديات التي واجهوها خلال القتال في سوريا ليست شيئاً مقارنة مع التحديات التي سيواجهونها حال اندلاع نزاع مع الجيش الإسرائيلي، والانتخابات الماضية أسفرت عن تقوية مواقع حزب الله في السياسات اللبنانية؛ ولهذا السبب لن ترغب المنظمة في دفع أي ثمن سيؤدي للتقليل من نفوذها هناك”.

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