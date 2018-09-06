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«حيلة صحفية» تكشف تورط طبيب في بيع «حبوب الإجهاض» المحظورة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

استعرض برنامج “معالي المواطن” على قناة MBC، أمس الأربعاء، تقريراً مصوراً أعده مراسل البرنامج الذي تمكن من شراء حبوب الإجهاض الممنوعة من أحد الأطباء من جنسیة عربیة.

وتضمن التقرير معلومات عن عقار “سايتوتك” الذي تنتجه شركة “فايزر” العالمیة، وهو عبارة عن أقراص تحتوي على مادة “میزوبرستول”، التي تُستخدم علاجاً لتقرحات المعدة، بینما يتم استخدامها أيضاً فیما يُسمى بالإجهاض أو التخلص من الجنین قبل تكونه بشكل كامل.

وبالرغم من منعها في الخلیج، تنتشر هذه الأقراص في المملكة، حیث يتم الحصول علیها عبر التواصل مع بعض الحسابات الشخصیة والمواقع الإلكترونیة، فیما تمكّن المراسل من التواصل مع أحد تلك المصادر في مدينة الرياض بالتعاون مع إحدى الزمیلات.

وهاتفت الزمیلة الطبیب، الذي تبیّن من مكالمته أنه يعمل بأحد المستشفیات الحكومیة، للحصول على الأقراص الممنوعة، حیث أخبرته أنها تحتاجه لإحدى صديقاتها، لیخبرها بأن سعر الشريط الواحد 2000 ریال.

وبالفعل، قام مراسل البرنامج بالتواصل مع الطبیب هاتفیًا، حیث اتفقا على الموعد المحدد، وهو بعد صلاة ظهر الیوم التالي بالقرب من المستشفى الذي يعمل به ذلك الطبیب، حیث شرح له طريقة استخدام الأقراص العشرة التي بالشريط لإتمام عملیة الإجهاض.

وجاء في المكالمة المسجلة على لسان الطبیب أن طريقة استخدام الشريط تأتي على هذا النحو: قرصان عن طريق الفم وآخران عن طريق المهبل كبداية، ثم يتم استحلاب الأقراص الست المتبقیة قرص كل 6 ساعات، مع تناول مشروبات ساخنة ومسكنات والرياضة والحركة.

وبعد إتمام عملیة الشراء، طرح المراسل تساؤلا عن طريقة دخول تلك الحبوب إلى المملكة، حیث ذكر أن فريق البرنامج تواصل مع مصلحة الجمارك لتبیُّن الأمر، إلا أنها أخلت مسؤولیتها، وقالت إن جهة الاختصاص في تلك الحالة هي الهیئة العامة للغذاء والدواء.

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