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«إنستقرام» تطور تطبيقاً مخصصاً للتسوق

«إنستقرام» تطور تطبيقاً مخصصاً للتسوق
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تواصل – وكالات:

تطور منصة إنستقرام تطبيقاً مستقلاً مخصصاً للتسوق يحمل اسم “IG Shopping” يسمح للمستخدمين بتصفح وشراء السلع والمنتجات المعروضة من التجار الذين يتابعونهم بشكل مباشر داخل التطبيق.

ويتابع 4 من بين كل 5 مستخدمين نشاطاً تجارياً واحداً على الأقل، ويتيح إنشاء تطبيق مستقل للشركة توفير مكان مخصص للنشاط متزايد الشعبية على إنستقرام مع زيادة فرص الإيرادات، بحسب موقع “24” الإماراتي.

وتختبر إنستقرام حالياً ميزة تسمح للمستخدمين بالتسوق من خلال ميزة القصص الخاصة بها، وقد أعطت سابقاً بعض الشركات والعلامات التجارية القدرة على إضافة الدفعات الإلكترونية التي من شأنها أن تسمح لمتابعيهم بحجز مواعيد للمطاعم أو الصالونات داخل التطبيق، كما أنها تقوم أيضاً باختبار تطبيقات تجريبية مستقلة أخرى؛ لذا لن يكون مفاجئاً قيامها بتطوير تطبيق مستقل للتسوق.

تجدر الإشارة إلى أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت ميزات التجارة الإلكترونية الحالية ستظل ضمن التطبيق الأصلي أو سيتم نقلها إلى تطبيق التسوق المخصص.

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