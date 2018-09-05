«قياس» يحكّم أسئلة الانتقاء المهني لهيئة الأمر بالمعروف

تواصل – الرياض:

أقام المركز الوطني للقياس، مساء أمس الثلاثاء، ورشة لتحكيم أسئلة مشروع مقاييس الانتقاء المهني وإصدار رخصة العمل الميداني، لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بمقر المركز بالرياض.

وهدفت الورشة التي تستمر حتى يوم غدٍ الخميس، إلى تحكيم وتقويم الأسئلة الخاصة بمشروع إعداد مقاييس علمية للانتقاء المهني لغرض إصدار الترخيص المهني للأفراد العاملين في الميدان بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما تم خلالها تحديد المعايير والمحكات التي يتم خلالها تحكيم الأسئلة المعدة لمقاييس الانتقاء المهني للجهة المستفيدة وهي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال تطبيق تلك المعايير على الأسئلة المعدة، وربط الاسئلة بالمعايير والمؤشرات المحددة.

شارك في الورشة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المعارف الشرعية والنظامية، من عدد من الجهات منها ( وزارة العدل – وزارة التعليم – الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – النيابة العامة – جامعة الأمام – جامعة الملك سعود ) إضافة إلى خبراء قانونيين.