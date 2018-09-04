«البنوك» تحذر من «رسائل مشبوهة» تسرق بطاقات الصراف الآلي

تواصل – فريق التحرير:

حذرت البنوك السعودية، اليوم (الثلاثاء) من “رسائل مشبوهة تزعم حظر بطاقة الصراف الآلي، وتطلب تحديث البيانات البنكية، عبر الاتصال برقم هاتف”.

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أكد حساب البنوك على “تويتر” أن “البنوك لا تطلب مثل هذه الطلبات”؛ وذلك إثر رسائل نصية وصلت للكثيرين، تزعم حظر بطاقة الصراف الآلي، وتطلب من العملاء تحديث البيانات.

وقال عبدالعزيز الحمادي، المتخصص في نشر الوعي التقني، عبر “تويتر”، إن هذه الرسالة التي هدفها النصب والاحتيال وصلته شخصياً.

وتابع: “أنهم يريدون الحصول على أرقام بطاقة الصراف الخاصة بك، وأنه في حال إرسالك بياناتك لهم فسيتم اختراق حسابك، وسرقتك في أي وقت”.

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وحذر الحمادي من مشاركة أي بيانات خاصة بك مع أي شخص، مذكراً بأن تطبيق: ‏”كلنا أمن” يوصي بالإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة في هذا الشأن.

وعلق الحساب الرسمي لتطبيق “كلنا أمن”، على ما نشره الحمادي، مقدماً شكره على الاهتمام والتوعية بهذا الخصوص.

وأكد الحساب أنه بإمكان الجميع التفاعل ورفع البلاغات المختصة بالجرائم الإلكترونية عبر تطبيق “كلنا أمن”.