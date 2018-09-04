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انفجار قرب السفارة الأمريكية بالقاهرة (فيديو)

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تواصل – وكالات:

أكدت مصادر أمنية أن قوات الأمن المصرية اعتقلت رجلا بعد أن ألقى عبوة ناسفة انفجرت في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، فيما لم يصب أحد في الحادث، بحسب رويترز.

وجاء في رواية وزارة الداخلية المصرية عن الحادث أنه تم توقيف من وصفته بشخص “يعتنق بعض الأفكار المتطرفة” بمحيط السفارة الأمريكية حال محاولته القيام بـ”عمل عدائي”، فيما قالت السفارة في تغريدة لها إن العمل بالسفارة عاد لطبيعته، بعد انتهاء الشرطة من التحقيقات في موقع الحادث.

وأضافت الداخلية في بيان لها قائلة “إن الأمن بمحيط ميدان سيمون بوليفار ألقى القبض على شاب يبلغ عمره 24 عاما من قاطني حي الوراق بالجيزة حال “اشتعال حقيبة تحتوى على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال، وأنه كان يعتزم استخدامها فى عمل عدائى”، مضيفة أنه لم يصب أحد في الحادث.

من جهتها أصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة، بيانا تحدثت فيه عن الواقعة، وقالت في البيان: “نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات”.

وتابعت السفارة: “يرجى توخي الحذر، كما دعت مواطنيها إلى عدم القدوم إلى السفارة في هذا الوقت”.

وتقع السفارة في حي جاردن سيتي الذي يوجد به عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية التي تتمتع بحراسة مشددة إضافة إلى العمارات السكنية، لكن قوات الأمن فرضت مزيدا من الإجراءات الأمنية في المنطقة وأغلقت الطرق المؤدية إليها لفترة من الوقت.

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