نائب أمير الرياض يستقبل أبناء «الجبيري» المسامحين قاتل أخيهم

تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم أمس، علي ويوسف وسعد وعبدالله أبناء محمد بن يوسف الجبيري الذين تنازلوا عن قاتل أخيهم أمام سموه لوجه الله تعالى، ثم لشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله.

وأكد سموه في كلمة له بهذه المناسبة أن الفضل لله أولاً ثم للقيادة الرشيدة في تطبيق شرع الله – عز وجل – والعفو عند المقدرة من شيم الرجال.

ورفع سموه الشكر والعرفان لسمو ولي العهد على شفاعته واللفتة الكريمة منه – أيده الله – في الحفاظ على الحقوق كافة ونشر ثقافة العفو والتسامح في عدالة تامة ورضاء كامل بما قدر المولى، عز وجل.

كما أعرب عن شكره وتقديره لأشقاء الفقيد حسين الجبيري على تنازلهم، سائلاً الله – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.