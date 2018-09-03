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«ساما»: استحواذ «الصندوق العقاري» على 70% من القروض الحكومية

«ساما»: استحواذ «الصندوق العقاري» على 70% من القروض الحكومية
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تواصل – فريق التحرير:

استحوذ الصندوق العقاري، على 70% من القروض الحكومیة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وكشفت مؤسسة النقد عن ارتفاع أصول مؤسسات الإقراض الحكومیة إلى 295 ملیار ریال من بینھا 233 ملیار ریال قروض.

وأشار تقریر المؤسسة لشھر یولیو الماضي إلى أن الأصول تضم 22 ملیار ریال أصولا نقدیة، و30 ملیار ریال استثمارات و20 ملیار ریال ودائع لدى المصارف المحلیة.

ولفت التقریر إلى تقدیم صندوق التنمیة الزراعیة 7 ملیارات وبنك التنمیة الاجتماعیة 31 ملیارا وصندوق التنمیة الصناعیة 38 ملیارا، بینما قدم صندوق التنمیة العقاري 156 ملیاراً.

وتعول مختلف الأنشطة في القطاع الخاص على القروض التي تقدمھا المؤسسات الحكومیة المتخصصة من أجل البدء في أنشطتھا ودعم القائم منھا، وذلك ً حفاظا على معدلات جیدة للنشاط الاقتصادي ومستویات مرتفعة للسیولة في السوق.

یأتي ذلك فیما تستھدف رؤیة 2030 ،أن یكون للقطاع الخاص دور أكبر في دعم القیمة المضافة للاقتصاد الوطني وزیادة فرص التوظیف، وتعمل الدولة حالیًا على أكثر من محور من أجل حل مشكلة الإسكان ورفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

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