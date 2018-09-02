المطيري: «مساند» سبب تأخر استقدام العمالة المنزلية

تواصل – الرياض:

هاجم “حسين المطيري – عضو بلجنة الاستقدام بغرفة الشرقية” برنامج “مساند” محملا إياه مسؤولية إعاقة عمل مكاتب الاستقدام في الداخل والخارج، خاصةً بالنسبة إلى عمليات الاستقدام التي لا تتم إلا عن طريق البرنامج، مشيرًا إلى أن مكاتب الاستقدام تقدمت بشكوى بهذا الخصوص لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارة “مساند”.

ووصف “المطيري” -وفقًا لـ”اليوم”- برنامج “مساند” بأنه ضعيف جدًّا وبطيء، مؤكدًا أن بطأه وتكرر أعطاله تسبب في إحراج مكاتب الاستقدام مع العملاء المتقدمين لاستقدام عمالة منزلية، مشيرًا إلى أن مكاتب الاستقدام ليس أمامها بديل سوى العمل عبر “مساند”.

وأضاف المطيري مستدركًا، أن فكرة برنامج “مساند” ممتازة وفيها خدمة للمواطن وللبلد، إلا أن آليات عمله وتصميمه هما السبب الرئيسي في تكرر أعطاله، ما يؤخر ويعرقل سير إجراءات الاستقدام.

يذكر أن برنامج “مساند” هو إحدى المبادرات التطويرية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لحوسبة عملية استقدام العمالة المنزلية، وللربط بين الجهات ذات العلاقة بتوظيف واستقدام العمالة المنزلية تحت مظلة واحدة.