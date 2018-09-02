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إجابة أبرز 5 أسئلة وردت عبر حساب التواصل العدلي خلال أسبوع (انفوجراف)

إجابة أبرز 5 أسئلة وردت عبر حساب التواصل العدلي خلال أسبوع (انفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل عن أبرز 5 أسئلة وردت إليها عبر حساب التواصل العدلي خلال أسبوع.

واستعرضت الوزارة عبر حسابها الرسمي بـ”توتير” تلك الأسئلة والأجوبة عليها والتي جاءت كالآتي:

  • كيف يتم الاستعلام عن بيانات ومعلومات القضية؟

بإمكانك القيام بذلك من خلال خدمة الاستعلام عن بيانات القضية ضمن الخدمة الإلكترونية على بوابة الوزارة.

  • ما هي أفضل طريقة لعمل وكالة جديدة؟

الدخول على الخدمات الإلكترونية على بوابة الوزارة، ومن ثم اختيار خدمة تسجيل وكالة وتعبئة المتطلبات ثم التوجه برقم الطلب لأقرب كتابة عدل.

  • عند الدخول على خدمة تسجيل وكالة في البوابة الإلكترونية للوزارة للتعبئة،البيانات لم أجد خيار وكالة عامة؟

لا يوجد خيار باسم وكالة عامة، ولكن توجد خيارات كثيرة بإمكانك اختيار ما تريد منها.

  • ما هي طريقة طباعة إشعار مراجعة عن طريق الموقع أو حجز موعد

في نهاية طلب صحيفة الدعوى يظهر إشعار المراجعة وبإمكانك طباعته.

  • هل لصك الطلاق صلاحية انتهاء.

صك الطلاق لا يحتاج إلى تجديد.

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