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حدث نادر جدًا.. صور لاصطياد «الشبح البحري» (صور)
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تواصل – وكالات:

تمكن صياد أمريكي من الإمساك بسرطان بحري نادر يُلقب بـ”الشبح”، قرب سواحل ولاية كونيكتيكت الأمريكية، ليلتقط له صورًا ثم يعيده للبحر مرة أخرى.

واستطاع الصياد الأمريكي مايك بيلينغس أن يصطاد هذا النوع من السرطانات، في ظاهرة نادرة تمثل نسبة 1 في الـ 100 مليون، بحسب صحيفة ديلي ميل.

من جانبه، ذكر اتحاد صيادي “مين كوست” أن هذا السرطان لديه حالة جينية خاصة اسمها “لوسزم”، التي تعني فقدان اللون شبه الكامل، مما يظهر السرطان باللون الشفاف.

وظهر السرطان الصغير بلون شفاف “باهر” ممزوج بالأحمر والأزرق، ما أثار انبهار رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

 

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