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التعليم: إحالة ولي أمر الطالب لـ 1919 إن وصلت نسبة غيابه 30%

التعليم: إحالة ولي أمر الطالب لـ 1919 إن وصلت نسبة غيابه 30%
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تواصل – الرياض:

كشفت وزارة التعليم من خلال الدليل التنظيمي والإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية، عن 4 مستويات للمخالفات السلوكية تشتمل على 30 مخالفة.

وجاء في الدليل أن مسألة غياب الطلاب والطالبات في تلك المرحلة يتم التدرج في العقوبات بشأنها؛ إذ تصل العقوبة في حال بلغت نسبة الغياب أكثر من 30% إلى إحالة ولي الأمر لمركز بلاغات العنف والإيذاء 1919، باعتباره إهمالاً كبيراً، وتسبب في انقطاع الطالب عن التعليم.

واستبعد الدليل الجديد، وفقاً لـ”عكاظ”، حرمان الطالب من الدراسة لمدة فصل دراسي أو عام دراسي، لكنه حدد في الوقت نفسه 3 تصنيفات للسلوك من حيث الدور التربوي المدرسي في التعامل مع المشكلات السلوكية.

وصنف الدليل المشكلات السلوكية لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية إلى 4 مستويات تصاعدية لتشمل 30 مخالفة تبدأ من عدم التقيد باللباس الرسمي الخاص بالمدرسة والنوم داخل الفصل، مروراً بإثارة الفوضى داخل الفصل أو داخل المدرسة أو في وسائل النقل المدرسي، والاشتراك في مضاربة، وانتهاءً بالتحرش الجنسي المباشر وإشعال النار داخل المدرسة.

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