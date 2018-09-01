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سفير المملكة باليمن: تقرير حقوق الإنسان اعتمد على «منهجية عقيمة»

سفير المملكة باليمن: تقرير حقوق الإنسان اعتمد على «منهجية عقيمة»
معالي السفير/ محمد بن سعيد آل جابر - سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن
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تواصل – فريق التحرير:

رد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، على تقرير مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن، قائلا: ” إن التقرير يحتوي  على الكثير من التناقضات، ويتجاهل الواقع الأليم لانتهاكات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للقانون الدولي الإنساني”.

وفي تغريدات متتالية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: قال السفير “في الوقت الذي ينظر فيه المجتمع الدولي وخاصة في منطقتنا للمنظمة الأممية كمظلة للأمن والسلام واحترام حقوق الإنسان ومبادئه، هناك الكثير من التناقضات بتقرير مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن، وتجاهل لواقع أليم لانتهاكات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف: “منهجية عقيمة “الإثبات بالاعتقاد” في وقتٍ تقف الشواهد أمامهم والأدلة واضحة بممارسات الميليشيا الحوثية، ومثالية مفقودة، عبر عنها الخبراء بإلقاء التهم على التحالف جزافًا، في وقت هناك ملايين الحالات الفردية بين أبناء اليمن تحكي انتهاك الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وذكر في تغريدة ثالثة: “لسان وقلم الحوثي بالتقرير يعبّر عن اختصار الوقت وسرد روايته التي روج لها الخبراء، وتمجيد زعيم لجماعة إرهابية بوصفه قائد للثورة!!!، وأي ثورة!!؟  لم تغير من الواقع شيء سوى إحياء الطائفية وتهميش المجتمع اليمني وسلب حقوقه ودولته، وتدمير اقتصاده.

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