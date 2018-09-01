«النيابة العامة» تحذر الآباء قبل ساعات من بدء العام الدراسي

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أكدت النيابة العامة أن مسؤولية خلق ظروف ملائمة للدراسة للطفل، ومساعدته على التعلم، وحمايته من مختلف السلوكيات المنحرفة، هو أمر يقع على عاتق والديه.

وأوضحت النيابة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بـ “تويتر”: (أن التسبب في انقطاعهم الأبناء عن التعليم يعد من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل).

كما بينت النيابة أن “وجود الطفل في بيئة يتعرض فيها للخطر، أو لسوء معاملة، يعد أيضا إيذاءً وإهمالا للطفل ويوجب المساءلة”.

يأتي ذلك تزامنًا مع متابعة ميدانية من وزارة التعليم والجهات ذات الصلة؛ لبدء الطلاب والطالبات العودة إلى مقاعد الدراسة، غدًا الأحد، في مختلف المراحل بعد انتهاء إجازة العام الدراسي، وشددت الوزارة على الانطلاقة الجادة من اليوم الأول، إذ جهزت خططًا تشغيلية مُعَدَّة مسبقًا، من شأنها العمل على تهيئة أجواء مناسبة للطلاب والطالبات.