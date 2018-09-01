«هيئة الاتصالات»: رصدنا 7850 رابطا «إباحياً» ومخالفا للأنظمة

تواصل – الرياض:

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن رصدها 7850 رابطًا لمحتوى مخالف تم إرسالها إلى مزودي المحتوى، مشيرة إلى أنها رصدت 130 رابطًا تحت تصنيف إباحية الأطفال وتم تقديمها إلى cyber tipiline.

وأوضحت الهيئة في سياق تقرير عن خدمة ترشيح محتوى الإنترنت في المملكة خلال الربع الثاني من 2018 أنها تلقت حوالي 275 ألف طلب حجب ورفع الحجب لمواقع على الإنترنت، تم استقبال 99.99% منها.

وتقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم خدمة ترشيح محتوى الانترنت في المملكة، من خلال وضع الضوابط والمتطلبات الخاصة بترشيح خدمات الإنترنت بالتنسيق مع اللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت.

كما توفر القوائم الخاصة بالمواقع المحجوبة يومياً لمزودي خدمة المعطيات لتطبيقها على البوابات الدولية، بهدف حماية المجتمع السعودي من أخطار الإنترنت الضارة وضمان تقديم المحتوى الجيد.