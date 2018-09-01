باع نفسه للنظام القطري وأساء للمملكة.. «علقة ساخنة» لغانم الدوسري في لندن

تواصل – فريق التحرير:

لقَّن مجموعة من الشباب السعوديين، غانم الدوسري، درساً قاسياً في أحد شوارع لندن.

الواقعة أبطالها مجموعة شباب صادفوا “الدوسري” في شوارع لندن حيث لقنوه درساً قاسياً، وذلك بعد استفزازه السعوديين وبث الأكاذيب ليل نهار في محاولة فاشلة ليكون ورقة رابحة عند نظام قطر أو إيران.

ووثقت مقاطع فيديو -تحفظت “تواصل” على نشرها- “صفع” غانم الدوسري في لندن على يد شباب لم يتحملوا رؤيته وهو يسيء إلى المملكة والسعوديين، ليهرب منهم ركضًا في الشارع.

وبحسب قانونيين ما قام به الشباب من إبعاد غانم الدوسري صحيح والقانون البريطاني يطالب بأكثر من ذلك؛ ذلك لأن غانم استفز واعتدى لفظيًّا على أبناء السعودية في لندن.

ودشن مغردون وسماً خاصاً بالواقعة، لخص عبره محمد الذيباني الموقف قائلا: “غانم الدوسري يستخدم لغة السب والشتم على السعودية، ولم يؤثر فينا وظل كما هو ينبح وسط تأييد من مثله ثم انتقل لمرحلة الظهور في أماكن تجمع السعوديين ليستفزهم أكثر ويحصل على مبتغاه وهو الاعتداء لكي يجد مبررًا قانونيًّا يحميه في بريطانيا ولزيادة التمويل القطري”.

أما رغد فقالت: “خائن.. والخيانة هذه مصيرها، الدنيا صغيرة وسوف تتلقى المزيد.. طارت أسنانك بالكف الذي أخذته فماذا سيطير المرة القادمة”.

وشدد فهد منصور على ضرورة أن تمنع السلطات البريطانية من يتطاول على المملكة وهو يعيش على أراضيها مثل ما تمنع المملكة أحد أن يطاول عليها في المملكة.. ولو لم تقدر على ذلك فالسعوديون قادرون.

واكتفى عبدالرحمن بن ظفر بالتعليق: “هذا الأحمق لا يستحق ردًّا لأنه نكرة.. الإنسان قيمته بكرامته وولائه، ومن باع كرامته فهو خائن لا يستحق أن يُنظر إليه”.

وغانم الدوسري الذي باع نفسه للنظام القطري، نسي ما عليه من قضايا جنائية، إذ إنه مطلوب في جريمة تزوير تأشيرات، تربح من خلالها بالأموال، ليفر هاربًا، خشية السقوط في يد العدالة، وتحول إلى دمية يحركها تنظيم الحمدين، بغية صناعة مجد زائف بتحريض الشعب على تدمير نفسه ووطنه.

ويتلقى غانم الدوسري تمويله مباشرة من وزارة الخارجية القطرية، وهو ما أثبتته الوثائق المسربة تحت بند “إعانة لغير المواطنين”، التي حملت اسمه واسم قرينه في الهجوم على المملكة سعد الفقيه، ليكون بذلك ذراعًا من أذرع إيران وقطر ضد المملكة.