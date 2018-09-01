الحريري يكشف أسباب إعلانه الاستقالة من المملكة قبل أشهر

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كشف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؛ عن سبب إعلانه استقالته من منصبه كرئيس للوزراء، قبل عدة أشهر من داخل المملكة العربية السعودية عبر خطاب متلفز، موضحاً أنه استهدف من ذلك إحداث صدمة في المشهد السياسي اللبناني، مؤكداً أن علاقته مع المملكة ممتازة.

وقال “الحريري”؛ في لقاء مع شبكة “يورو نيوز”، حول استقالته: “كنت أريد إحداث صدمة في المشهد السياسي لأنني كنت أعتقد أن الحكومة قد سلكت طريقاً جعلها غيرَ قادرة على الحكم بسبب الاصطفافات السياسية مع هذا الطرف أو ذاك”.

وأضاف: “استقالتي كانت في الأساس صدمة إيجابية لتنبيه الناس ولنقول لهم اسمعوا أن هذه ليست الطريقة التي نمضي بها إلى الأمام، والمضي قدماً ليس أن يكون لبنان على الحياد؛ بل ننأى به عن أي صراعات عربية تعيشها المنطقة”.

وحول علاقته بالمملكة، قال “الحريري”: “علاقتي مع السعودية ممتازة، هي علاقة في صالح لبنان وفي صالح المملكة أيضاً”.

وأكّد أن “حزب الله” لا يملك أغلبية في البرلمان كما يُشاع قائلاً: “إنهم لا يتحكمون في الأغلبية، هذا هو الانطباع الذي أراد البعض إيصاله للمجتمع الدولي أو لبعض وسائل الإعلام، لكن لـ (حزب الله) 30 أو 40 مقعداً في البرلمان، وأعتقد أن هناك ثلاث أو أربع كتل نيابية موجودة في الوسط، وأناس على اليمين، وعلى اليسار، وأناس أيضاً قريبون من اليمين واليسار”.

وتابع “الحريري”؛ قائلاً: “أنا حين أعلنت استقالتي تحدثت عن هذا كله، لدينا اختلافات سياسية و(حزب الله) يعلم أنني أعلم ذلك، هم لن يقبلوا أبداً سياساتي بخصوص الخليج، وأنا لن أقبل أبداً سياستهم تجاه إيران وأشياء أخرى”.