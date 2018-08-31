«رصاصة طائشة» تخترق سقف منزل في «ضمد»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بشرى للمعلمين.. رفع مكافأة العاملين في برامج ومدارس تعليم الكبار

بشرى للمعلمين.. رفع مكافأة العاملين في برامج ومدارس تعليم الكبار

لجنة بـ«الشورى» تطالب بالإفصاح عن رواتب الاستشاريين الأجانب في البلديات

لجنة بـ«الشورى» تطالب بالإفصاح عن رواتب الاستشاريين الأجانب في البلديات

«عريس» من قفص الزواج إلى قبضة النيابة للتحقيق

«عريس» من قفص الزواج إلى قبضة النيابة للتحقيق

مقتل شقيق عبدالملك الحوثي بغارة جوية في الحديدة

مقتل شقيق عبدالملك الحوثي بغارة جوية في الحديدة

«رصاصة طائشة» تخترق سقف منزل في «ضمد»

«رصاصة طائشة» تخترق سقف منزل في «ضمد»
0

تواصل – جازان:

لم تمض سوى 48 ساعة فقط على اختراق رصاصة مقدمة سيارة، حتى تكررت الحادثة ولكن هذه المرة اخترقت رصاصة طائشة أُطلقت بإحدى المناسبات، سقف منزل في ضمد بمنطقة جازان، مما تسبب في إصابة أصحاب البيت بالهلع والرعب.

وقال صاحب المنزل إنه سمع صوتاً قوياً في سقف المنزل سقطت بعده رصاصة وسط الغرفة أثناء تواجد الأسرة بداخلها، مشيرا إلى أن أسرته عاشت حينها حالة من الرعب الخوف، بينما لم يُصب أحد بأذى.

وتقدَّم صاحب المنزل بشكوى لإدارة شرطة ضمد لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذه المخالفات والمماسات التي هددت حياته وحياة أسرته، بحسب “عكاظ”.

بدوره تدخل محافظ ضمد الدكتور سلطان بن منيخر بن عجمي وأكد أن البحث جارٍ عن المتسبب في إطلاق النار لمحاسبته وتطبيق الأنظمة الصارمة بحقه.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت توجيهاتها لإمارات المناطق وشرطها بضرورة التعامل بحزمٍ مع مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النارية خلال المناسبات الخاصة وحفلات الزواج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مرور جازان يطيح بمفحط «الجيب» ويتوعد بأقصى العقوبة (صور)

مرور جازان يطيح بمفحط «الجيب» ويتوعد بأقصى العقوبة (صور)

دور الدعاة إلى الله في مواجهة الفكر المنحرف.. محاضرة بتعاوني عتود غداً

دور الدعاة إلى الله في مواجهة الفكر المنحرف.. محاضرة بتعاوني عتود غداً

«الأرصاد» تنبه: سحب رعدية ممطرة وغبار على جازان وعسير

«الأرصاد» تنبه: سحب رعدية ممطرة وغبار على جازان وعسير

جازان.. ضبط مقيمين سحبا 225 ألف ريال وبحوزتهما 145 بطاقة مصرفية

جازان.. ضبط مقيمين سحبا 225 ألف ريال وبحوزتهما 145 بطاقة مصرفية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد
*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد
ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>