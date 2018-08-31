«رصاصة طائشة» تخترق سقف منزل في «ضمد»

تواصل – جازان:

لم تمض سوى 48 ساعة فقط على اختراق رصاصة مقدمة سيارة، حتى تكررت الحادثة ولكن هذه المرة اخترقت رصاصة طائشة أُطلقت بإحدى المناسبات، سقف منزل في ضمد بمنطقة جازان، مما تسبب في إصابة أصحاب البيت بالهلع والرعب.

وقال صاحب المنزل إنه سمع صوتاً قوياً في سقف المنزل سقطت بعده رصاصة وسط الغرفة أثناء تواجد الأسرة بداخلها، مشيرا إلى أن أسرته عاشت حينها حالة من الرعب الخوف، بينما لم يُصب أحد بأذى.

وتقدَّم صاحب المنزل بشكوى لإدارة شرطة ضمد لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذه المخالفات والمماسات التي هددت حياته وحياة أسرته، بحسب “عكاظ”.

بدوره تدخل محافظ ضمد الدكتور سلطان بن منيخر بن عجمي وأكد أن البحث جارٍ عن المتسبب في إطلاق النار لمحاسبته وتطبيق الأنظمة الصارمة بحقه.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت توجيهاتها لإمارات المناطق وشرطها بضرورة التعامل بحزمٍ مع مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النارية خلال المناسبات الخاصة وحفلات الزواج.