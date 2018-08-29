«إمارة الشمالية» تكشف حقيقة علاج بئر «أم رضمة» للفشل الكلوي

تواصل – فريق التحرير:

نفت إمارة الحدود الشمالية، اليوم الخميس؛ ما تردد حول قدرة بئر مياه خاصة في مركز أم رضمة على علاج الفشل الكلوي.

وأكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة، في بيان لها، أن بئر أم رضمة مغلقة منذ عامين، ولم يثبت طبياً علاجها لمرضى الفشل الكلوي.

وأكدت الإمارة أن الترويج لمثل هذه الشائعات قد يؤثر سلباً على صحة الفرد والمجتمع، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر العلمية والطبية المعتمدة من وزارة الصحة.

وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مزاعمَ على قدرة هذه المياه على علاج العديد من الأمراض ومن بينها الفشل الكلوي؛ وهو ما نفته إمارة الحدود الشمالية جملة وتفصيلاً.