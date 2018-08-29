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خدمة جديدة من فيسبوك لمنافسة يوتيوب في تسجيل الفيديو

خدمة جديدة من فيسبوك لمنافسة يوتيوب في تسجيل الفيديو
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تواصل – وكالات:

بعد عام واحد من إطلاقها في الولايات المتحدة، تطلق شركة فيسبوك خدمة (ووتش) لتسجيلات الفيديو على مستوى العالم، لتقدم بذلك محتوى أصليا من الأخبار الترفيهية والرياضية لمنافسة منصات مثل موقع يوتيوب.

وقالت مسؤولة الفيديو في فيسبوك، فيدجي سيمو، إن الخدمة تكتسي بزخم حقيقي في سوق مزدحمة لأنها تستند إلى مبدأ يجعل مشاهدة مقاطع الفيديو نشاطاً اجتماعياً، بحسب “سكاي نيوز”.

وأضافت للصحفيين “يقضي ما يربو على 50 مليون شخص في الولايات المتحدة دقيقة على الأقل شهرياً في مشاهدة مقاطع فيديو على ووتش، ومنذ بداية 2018 زاد في المجمل وقت مشاهدة المقاطع المصورة على فيسبوك ووتش 14 مرة عما كان عليه”.

وتابعت “من خلال ووتش يمكنك أن تجري محادثة بشأن المحتوى مع الأصدقاء أو المعجبين الآخرين بل وصناع الفيديو أنفسهم”، مشيرة إلى أن صناع مقاطع الفيديو سيتمكنون من جني المال نظير تسجيلاتهم باستخدام خدمة (آد بريكس) التابعة للشركة في بريطانيا وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى جانب الولايات المتحدة، اعتبارا من يوم غد الخميس، وستنضم دول أخرى كثيرة فيما بعد.

وقالت سيمو: إن الناشرين يحققون “إيرادات مجدية” بفضل نظام فيسبوك الآلي للإعلان عبر الفيديو على هذه المنصة التي عرضت عليها برامج مثل (هدى بوس) لخبيرة التجميل هدى قطان ومباريات دوري البيسبول الأميركي للمحترفين على الهواء مباشرة”، مضيفة “نعلم أن الطريق كان طويلا لكننا نعمل بجد لضمان أن تكون تجربة آد بريكس جيدة لشركائنا ومجتمعنا”.

وذكرت أن نسبة 55% من الإيرادات ستكون من حق صانع المحتوى و45% ستكون لفيسبوك، مضيفة أن هذه هي القسمة المعمول بها في الولايات المتحدة.

وكشفت فيسبوك أن المشاركة في آد بريكس تتطلب أن يكون الناشر قد صنع محتوى مدته ثلاث دقائق وحصل على أكثر من 30 ألف مشاهدة لأكثر من دقيقة في المجمل على مدى الشهرين المنصرمين كما يتعين أن يكون له عشرة آلاف متابع.

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