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ضبط وإتلاف 200 كجم لحوم فاسدة بمطعم في «الطائف»

ضبط وإتلاف 200 كجم لحوم فاسدة بمطعم في «الطائف»
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تواصل – فريق التحرير:

أتلفت أمانة الطائف ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية لحوماً فاسدة مجهولة المصدر تم ضبطها بمطعم لتقديم المأكولات الشعبية، وبلغت الكمية المضبوطة أكثر من 200 كيلوغرام من اللحوم مجهولة المصدر، والمخزنة بطريقة غير صحية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه تم ضبط اللحوم خلال الجولات الرقابية للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية على المطاعم والمطابخ بالطائف ضمن برنامج لضبط ومتابعة اللحوم والتأكد من سلامتها ووجود الأختام الرسمية، وبينت أن اللحوم تم ضبطها وفي حالة حفظ سيئة ودون وجود أي بيانات توضح المصدر أو تاريخ الذبح.

وتتخذ الأمانة إجراءات صارمة تجاه المخالفين، حيث تتم مصادرة وإتلاف اللحوم المجهولة، وتطبيق الغرامات الرادعة بحق المخالفين والتي قد تصل لحد الإغلاق في حال تكرر المخالفة.

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