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كيف تشتكي البنوك وشركات التأمين والتمويل؟.. «ساما» توضح الخطوات

كيف تشتكي البنوك وشركات التأمين والتمويل؟.. «ساما» توضح الخطوات
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن الخطوات اللازمة للعملاء لتقديم شكوى ضد أحد البنوك أو شركات التأمين أو شركات التمويل التي لا تتجاوب مع العميل في مطالبه.

وأوضحت “ساما”، أن إدارة حماية العملاء توفر عدة قنوات يمكن استخدامها لتقديم الشكوى، لافتة إلى أن العميل عند تقديمه الشكوى يتلقى رقمًا مرجعيًّا يجب استخدامه في جميع الاتصالات المستقبلية للمتابعة.

وأوضحت أنه يتم تلقي الشكاوى عبر الهاتف بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وذلك من خلال هاتف ( 6666-125-800)، لافتة إلى أن جميع المكالمات مجانية.

كما أكدت تلقيها الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني، والذي تم تصنيفه لشكاوى البنوك أو شركات التأمين أو شركات التمويل، فضلًا على إمكانية الاستعلام عن الشكاوى.

ولفتت إلى أن القناة الثالثة هي زيارة مركز خدمة المراجعين في المركز الرئيسي لمؤسسة النقد العربي السعودي، كما توفر إمكانية مراسلة المؤسسة عبر البريد إلى إدارة حماية العملاء.

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