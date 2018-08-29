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«شرطة الرياض» تطيح بـ4 بنغاليين احتجزوا بعض مواطنيهم وابتزوا ذويهم مقابل المال

«شرطة الرياض» تطيح بـ4 بنغاليين احتجزوا بعض مواطنيهم وابتزوا ذويهم مقابل المال
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بناء على ما توفر من معلومات عن قيام عدد من المقيمين من الجنسية البنغالية، باحتجاز أشخاص من مواطنيهم العاملين بالمملكة في أماكن مهجورة، ومواقع نائية وابتزاز ذويهم في بلدانهم ومطالبتهم بمبالغ مالية لإخلاء سبيلهم، فقد تم بتوفيق الله، بعد تكثيف التحريات، القبض على المتهمين بارتكاب تلك الجرائم وعددهم (٤) أربعة، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس.

وأضاف ضُبط بحوزتهم مبلغ (35.313) ريالاً وعملات نقدية متنوعة من مختلف الفئات ومركبة مسروقة وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب 16 جريمة احتجاز وابتزاز لأشخاص من الجنسية البنغالية، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بقوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
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