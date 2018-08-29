«شرطة الرياض» تطيح بـ4 بنغاليين احتجزوا بعض مواطنيهم وابتزوا ذويهم مقابل المال

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بناء على ما توفر من معلومات عن قيام عدد من المقيمين من الجنسية البنغالية، باحتجاز أشخاص من مواطنيهم العاملين بالمملكة في أماكن مهجورة، ومواقع نائية وابتزاز ذويهم في بلدانهم ومطالبتهم بمبالغ مالية لإخلاء سبيلهم، فقد تم بتوفيق الله، بعد تكثيف التحريات، القبض على المتهمين بارتكاب تلك الجرائم وعددهم (٤) أربعة، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس.

وأضاف ضُبط بحوزتهم مبلغ (35.313) ريالاً وعملات نقدية متنوعة من مختلف الفئات ومركبة مسروقة وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب 16 جريمة احتجاز وابتزاز لأشخاص من الجنسية البنغالية، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.