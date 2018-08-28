مصادر: المملكة تمنح «أرامكو» امتيازاً نفطياً لمدة 40 عاماً

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة أن المملكة منحت شركة النفط العملاقة “أرامكو” امتيازاً نفطياً لمدة 40 عاماً، يمكنها من استغلال المواد الهيدروكربونية في إطار الاستعدادات للطرح المحتمل.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها في حديثها لوكالة “بلومبيرج” الإخبارية إن الاتفاقية ستحل بدلاً عن القواعد التي يرجع بعضها إلى العام 1933، عندما سمحت المملكة للشركات بالتنقيب عن النفط هناك.

وكانت الرياض قد وقعت في العام 1933 صفقة امتياز مع العديد من شركات النفط الأمريكية، وتم تمديدها في العام 1939 إلى 60 سنة. وعندما أنشأت المملكة النموذج الحالي لأرامكو في العام 1988؛ فإن المرسوم الملكي نص على أن الشركة ستتمتع بحقوق وامتيازات الاتفاقية الأصلية.