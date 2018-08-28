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غرة محرم.. لجنة إسكان الحجاج تبدأ استقبال طلبات تصاريح تأجير المباني في مكة

غرة محرم.. لجنة إسكان الحجاج تبدأ استقبال طلبات تصاريح تأجير المباني في مكة
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تواصل – واس:

تبدأ لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة اعتباراً من غرة شهر محرم المقبل 1440هـ، وحتى نهاية شهر رجب في بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم.

ودعت المواطنين الراغبين في استخراج تصاريح إسكان حجاج لمبانيهم سرعة التقدم للمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل أمانة العاصمة المقدسة في وقت مبكر، وقبل انتهاء المدة المحددة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.

يذكر أن عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر اشتراطات السلامة الواردة في اللائحة المعدة لإسكان الحجاج ومنح شهادة بذلك؛ ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.

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