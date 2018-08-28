فيديو صادم.. صيد «أنثى أرنب» وقت التكاثر وصغارها تخرج حية من بطنها

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو صادم، لمجموعة من الشباب قاموا باصطياد أنثى أرنب في وقت التكاثر، وهو من الأوقات التي يحظر الصيد فيها؛ حفاظاً على الحياة الفطرية، وإتاحة الفرصة للحيوانات للتكاثر.

وظهر خلال المقطع، مجموعة من الشباب يضحكون بعد قتل أنثى الأرنب، وقاموا بشق بطنها وأخرجوا صغارها وهي حية تتحرك، وقال أحدهم ساخراً سنرضعها.

وندد مغردون بمثل تلك الممارسات التي تهدد بانقراض الحيوانات النادرة في البرية، لاسيما أن هذا الوقت فرصة لهذه الحيوانات للتكاثر.

ولم يتسنّ لـ”تواصل” التأكد من تاريخ تصوير الفيديو أو مكانه، إلا أن مغردين أكدوا أن عملية الصيد تمت داخل المملكة.