موجة انخفاض جديدة في أسعار العقارات.. هذا ما عليكم فعله لتجنب الخسارة

تواصل – فريق التحرير:

أكد الكاتب المتخصص في الاستثمار والسياسات الاقتصادية، أحمد الشهري، أن الفترة الحالية تشهد موجة من انخفاض أسعار الإيجارات والأراضي والعمارات والفلل.

ونصح الشهري عبر “تويتر” قائلاً: “التصرف الاقتصادي الصحيح هو البيع والتأجير بالأسعار الجديدة المنخفضة لأن أي انتظار ما هو إلا خسارة إضافية”.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء، التغير الربع سنوي لأسعار العقارات وقالت فيه: “سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني 2018 مقارنة بـالربع الأول 2018 انخفاضاً بلغت نسبته 0.7%، ويعزى ذلك إلى الانخفاضات التي سجلتها القطاعات المكونة للرقم القياسي (سكني – تجاري – زراعي).

فيما سجل التغير السنوي انخفاضاً نسبته 1.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018 مقارنة بـالربع الثاني من العام الماضي 2017.

والرقم القياسي لأسعار العقارات هو: “أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات بين فترتين زمنيتين”.

وحدد خبراء في الاقتصاد والعقارات عدة أسباب ساهمت في انخفاض أسعار شراء وتأجير العقارات في المملكة إلى حوالي 10%خلال عام، وتوقع الخبراء استمرار الانخفاض بشكل مقارب للارتفاعات التي شهدها سوق العقار على مدى سنوات.

أسباب انخفاض أسعار العقارات والأراضي:

– فرض رسوم على الأراضي البيضاء.

– إيجاد قاعدة بيانات للمباني السكنية بنظام إيجار.

– تصنيف الوحدات السكنية.

– إحصاء شامل للعقارات بمناطق المملكة.

– فرض الرسوم على الوافدين.

للاطلاع على تقرير الهيئة العامة للإحصاء بشأن أسعار العقاراتاضغط هنا.