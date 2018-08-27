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هل تعاني من هشاشة العظام؟.. فتِّش عن هرمون الذكورة

هل تعاني من هشاشة العظام؟.. فتِّش عن هرمون الذكورة
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تواصل – وكالات:

يعتقد البعض خطأ أن الهشاشة التي تصيب العظام تقتصر الإصابة بها على السيدات والفتيات وخاصة في سن اليأس، وهو أمر غير صحيح، فبعض من الرجال قد يعانون من درجات مختلفة من الهشاشة التي تصيب عظامهم.

وبحسب الطبيب المصري الدكتور محمد عبده شكر، استشاري أمراض الذكورة والعقم بالقصر العيني، فإن هشاشة العظام مرض شهير قد يصيب الرجال والنساء، ويعتبر هذا النوع من الأمراض، عرضاً مرضياً يعد دلالة من دلالات الإصابة ببعض الأمراض لدى الرجال بشكل خاص.

وتابع استشاري أمراض الذكورة والعقم حديثه، موضحاً أن هشاشة العظام وضعفها والشعور بالألم فيها، إذا ما تأكد الرجل من إصابته بها فعليه البحث وراء مستوى هرمون التستوستيرون لديه، أو هرمون الذكورة بشكل عام، فهذا الهرمون من المعروف أن أي اضطراب بالقلة في نسبة المطلوبة في جسم الرجل قد تؤثر تأثيراً مباشر على عظام الرجل وقد تسبب لأغلب مرضاه بالهشاشة، ولذا عليك البحث والاطمئنان على نسبته في جسمك.

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