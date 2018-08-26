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بالإنفوجرافيك.. طريقة تفعيل خدمة المدفوعات الرقمية

بالإنفوجرافيك.. طريقة تفعيل خدمة المدفوعات الرقمية
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تواصل – الرياض:

مع تفعيل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” خدمة المدفوعات الرقمية لتسهيل عمليات الدفع والشراء عبر الجوال والأجهزة الذكية، تزايدت التساؤلات عن ماهية الخدمة وكيفية تفعيلها وعملها؟.

وتعد الخدمة هي أحد منجزات برنامج التحول الرقمي السعودي وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعني بتوفير خدمات مدفوعات رقمية سعودية لمختلف مزودي منصات التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية عبر التطبيقات.

وفي منشور سابق عبر “تويتر” استعرض تطبيق مدى عبر حسابه الرسمي بتويتر طريقة تفعيل الخدمة، مؤكدا أنه ينبغي على المستخدم أولا تحميل تطبيق مدى pay من متجر قوقل بلاي لأجهزة الأندرويد والتأكد من دعم الجهاز لتقنية الاتصال القريب المدى (NFC) المتوفرة في الهواتف، ثم بعد ذلك إضافة بيانات البطاقة على التطبيق إما يدوياً أو بتقريب وإلصاق البطاقة خلف الجوال، أو بتوجيه الكاميرا نحو البطاقة، وسيقوم التطبيق بقراءة بياناتها وإدخالها تلقائياً.

وبمجرد إكمال خطوات إضافة البطاقة لتطبيق مدى Pay، سيتمكن المستخدم من تنفيذ عملياته الشرائية ولا يتطلب ذلك القيام بتفعيلها من البنك التابع له، وتتوافر الخدمة في الوقت الحالي لدى 5 بنوك محلية؛ هي الجزيرة والراجحي والإنماء والرياض والبنك السعودي الفرنسي.

ويمكن لمستخدمي مدى Pay تعيين إحدى البطاقات كبطاقة أساسية للدفع في حال وجود أكثر من بطاقة، وبالإمكان تغييرها لأي بطاقة أخرى حسب رغبة مستخدم التطبيق، وتعمد آلية عملها على حفظ ورقمنة البطاقة الحالية المرتبطة بالحساب البنكي، ولا تتطلب الخدمة القيام بشحن مالي لأي حساب افتراضي للقيام بعملية الدفع.

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