«الصندوق العقاري»: خطة لخفض مدة انتظار القرض إلى 6 أشهر

كشف صندوق التنمية العقاري، أن هناك خطة حالية تهدف إلى تقليص فترة انتظار المواطن للحصول على القرض، بحيث تصل إلى 6 أشهر.

وأوضح الصندوق، أن البداية ستكون بعد 5 سنوات، لافتاً إلى أن السداد سيكون لمَن حصل على وحدة سكنية جاهزة ويبدأ بعد 4 أشهر، أما مَن يقوم بالبناء فيحل السداد بعد مرور سنتين.

وأبان وفقاً لـ”الوطن” أن إحدى أهم آليات الخطة لتقليص مدة حصول المواطن على القرض هي تحصيل ما يسمى بالديون المعدومة أو المتعثرة والتي تبلغ نحو 30 مليار ريال.

ولفت إلى أن هناك فريقاً يعمل منذ 3 أشهر على هذا الأمر، بحيث يكون هناك خلال 6 أشهر ملفات عن تلك الديون بشأن تحليل بياناتها وإيجاد حلول لتحصيلها.

وأشار إلى أن الصندوق يتوفر لديه حالياً الإقراض المباشر، من خلال استبدال خروج 500 ألف من خزينة الصندوق، بإخراجها من خزينة البنك ويقوم الصندوق بتحمل الفوائد.