«إبل» منحورة مقطوعة الأيدي والأرجل بمنطقة نائية بمكة.. والأمانة تتفاعل (فيديو)

تواصل – مكة المكرمة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه مواطن بكاميرا جواله وثق من خلاله، العثور على أعداد كبیرة من الإبل المنحورة بمنطقة صحراوية جنوب مكة المكرمة.

وأشار المواطن خلال المقطع إلى أن الإبل المنحورة جرى تقطیع يديها ورجلیها، متوقعاً وقوف بعض المطاعم وراء تقطیع بعض أجزاء تلك الجمال بعد موتها.

من جهتها، علقت أمانة مكة المكرمة على مقطع الفیديو، مشیرة إلى أنها تمكنت من التوصل إلى موقع تلك الجمال وتعاملت معها وفقاً للإجراءات الخاصة بمثل تلك الحالات.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أنها تابعت مقطع الفیديو، ووجهت مراقبین للبحث عن الموقع، مبینة أنه جرى العثور علیه بعد جهود بحث مكثفة على جمال عدة منحورة في منطقة صحراوية خارج النطاق العمراني، وخارج الحدود الشرعیة لمكة المكرمة، مشيرة إلى أن معدات الأمانة رفعت المخلفات الخاصة بالجمال المنحورة وأتلفتها بالطرق السلیمة والصحیة.