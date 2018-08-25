«الصندوق العقاري» يُطلق «العقد الثلاثي».. تعرَّف على أهدافه وأطرافه

تواصل – فريق التحرير:

أطلق الصندوق العقاري “العقد الثلاثي” بناءً على رغبة المستفيدين، والذي يُعد بمثابة تأكيد على التزام الصندوق بالوفاء بالدعم المتفق عليه مع المستفيد.

وأوضح الصندوق أن العقد الثلاثي عبارة عن عقد يبرم بين كلٍّ من الصندوق العقاري كطرف أول، والممول العقاري طرف ثاني، والمستفيد طرف ثالث، ويهدف إلى توفير حماية أكثر لحقوق واستجابة لاقتراحاتهم ورغباتهم، وتأكيداً للالتزام الصندوق بالوفاء بالدعم المتفق عليه.

ويأتي تأكيد الصندوق العقاري على التزامه بالعقد الثلاثي رداً على ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف الصندوق عن تحمل الفوائد الخاصة بالجهة التمويلية.

في سياق متصل أعاد الصندوق العقاري التذكير بآلية تحويل القرض العقاري القائم إلى مدعوم، موضحاً أن الآلية عبارة عن دعم غير مسترد بنسبة تتراوح من 35% حتى 100% بسقف أرباح يصل إلى 500.000 ريال، وإيداع مبلغ الدعم على الأقساط اللاحقة بشكل شهري والسابقة بأثر رجعي عند الانتهاء من سداد التمويل.

ولفت الصندوق العقاري إلى أن النقد يصرف للمستفيد على دفعات بحد أقصى 6 دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد، من خلال جدول الكميات والمواصفات وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها.