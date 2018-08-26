بـ99 دولاراً فقط.. سامسونج تطرح هاتفها GALAXY J2 CORE

تواصل – وكالات:

أعلنت سامسونج بشكل رسمي، عن طرحها هاتف GALAXY J2 CORE، ليكون باكورة هواتف الشركة التي تستخدم نظام أندرويد المخفف، والمعروف باسم ANDROID GO.

ووفقاً لموقع TECH-WD التقني، يأتي الجهاز بعتاد منخفض يتواءم مع فئة الهواتف الرخيصة جداً، فهو يقدم شاشة بحجم 5 إنش بدقة 660×540، ويعمل بمعالج رباعي الأنوية من نوع EXYNOS 7570 مع 1GB ذاكرة عشوائية و 8GB ذاكرة تخزين داخلي يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية.

ويحمل الهاتف كاميرا بدقة 8MP من الخلف وكاميرا من الأمام للسيلفي بدقة 5MP، ويعمل بنظام «أندرويد جو» المبني على أندرويد أويرو 8.1 على بطارية بسعة 2600 مللي أمبير.

ويتوافر الهاتف بدءاً من أمس في الهند وماليزيا وبعض دول شرق آسيا بسعر 99 دولاراً.