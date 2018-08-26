بـ99 دولاراً فقط.. سامسونج تطرح هاتفها GALAXY J2 CORE

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«إبل» منحورة مقطوعة الأيدي والأرجل بمنطقة نائية بمكة.. والأمانة تتفاعل (فيديو)

«إبل» منحورة مقطوعة الأيدي والأرجل بمنطقة نائية بمكة.. والأمانة تتفاعل (فيديو)

ماذا ستواجه سوق العقارات بعد انتهاء موسم الحج؟.. «العمري» يجيب

ماذا ستواجه سوق العقارات بعد انتهاء موسم الحج؟.. «العمري» يجيب

«النقل العام»: لا يحق لمكاتب تأجير المركبات «تصوير» الهوية الوطنية

«النقل العام»: لا يحق لمكاتب تأجير المركبات «تصوير» الهوية الوطنية

بدء تطبيق التعديلات الجديدة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

بدء تطبيق التعديلات الجديدة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

بـ99 دولاراً فقط.. سامسونج تطرح هاتفها GALAXY J2 CORE

بـ99 دولاراً فقط.. سامسونج تطرح هاتفها GALAXY J2 CORE
0

تواصل – وكالات:

أعلنت سامسونج بشكل رسمي، عن طرحها هاتف GALAXY J2 CORE، ليكون باكورة هواتف الشركة التي تستخدم نظام أندرويد المخفف، والمعروف باسم ANDROID GO.

ووفقاً لموقع TECH-WD التقني، يأتي الجهاز بعتاد منخفض يتواءم مع فئة الهواتف الرخيصة جداً، فهو يقدم شاشة بحجم 5 إنش بدقة 660×540، ويعمل بمعالج رباعي الأنوية من نوع EXYNOS 7570 مع 1GB ذاكرة عشوائية و 8GB ذاكرة تخزين داخلي يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية.

ويحمل الهاتف كاميرا بدقة 8MP من الخلف وكاميرا من الأمام للسيلفي بدقة 5MP، ويعمل بنظام «أندرويد جو» المبني على أندرويد أويرو 8.1 على بطارية بسعة 2600 مللي أمبير.

ويتوافر الهاتف بدءاً من أمس في الهند وماليزيا وبعض دول شرق آسيا بسعر 99 دولاراً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هاتف صيني جديد ينذر بحرب أسعار في الأسواق العالمية

هاتف صيني جديد ينذر بحرب أسعار في الأسواق العالمية

7 علامات تدل على أن هاتفك الذكي تعرض للاختراق

7 علامات تدل على أن هاتفك الذكي تعرض للاختراق

هدايا قيّمة مع هاتف GALAXY NOTE9

هدايا قيّمة مع هاتف GALAXY NOTE9

قبل إصداره.. سامسونج تكشف عن مواصفات «نوت-9»

قبل إصداره.. سامسونج تكشف عن مواصفات «نوت-9»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد
مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج
تقارير وحوارات

مسؤول بالجمعية الفقهية لـ«تواصل»: مبادرة كشاف المناشط تستهدف «الجودة» في خدمة الحجاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>