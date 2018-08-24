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البحرين تستثني الحالات الإنسانية من قرار وقف إصدار التأشيرات للقطريين

البحرين تستثني الحالات الإنسانية من قرار وقف إصدار التأشيرات للقطريين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان توضيحي أصدرته اليوم، أنه تم استثناء في منح تأشيرات دخول القطريين، الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة؛ وذلك ضمن ضوابط تتضمن مراعاة وترقب حركة انتقال الأموال، خصوصاً في هذه الظروف.

جاء ذلك إلحاقاً ببيان وزارة الداخلية البحرينية الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2018 والمتضمن إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين؛ نتيجة تمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين.

وتابعت الوزارة أن العدد المسموح به في هذا الصدد سيكون محدوداً جداً، في إطار حماية المجتمع البحريني، على أن يتم لاحقاً تحديد ماهية الحالات الخاصة بآلية تقديم الطلبات.

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