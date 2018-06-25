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إنشاء أول محطة تحويل كهربائية بمكة
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تواصل – واس:

وقعت شركة بيئة الإنجاز للتطوير والاستثمار العقاري ومؤسسة محمد العجيمي للمقاولات، اليوم، تعقد إنشاء محطة كهرباء رئيسة بجهد 110 / 380 ك.ف، وذلك في جنوب شرق مشروع بوابة مكة وربطها بالشبكة لتغذية أحمال المرحلة الأولى من مشروع بوابة مكة، بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.

وأشاد المهندس القويحص بالدور الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز سمو نائبه , في دفع المشروعات التطويرية بالمنطقة التي تخدم أهداف ورؤية المملكة 2030 من خلال تذليل العقبات التي تعترض المشروعات التطويرية.

وأضاف أن مشروع بوابة مكة ” الضاحية الغربية ” يعد مشروعا تنمويا إنسانيا ويمثل وجهة حضارية لمكة المكرمة من الناحية الغربية وهو أحد مشروعات الضواحي التابعة لشركة البلد الأمين التي أوصت بها الاستراتيجية التنموية لخدمة مجتمع مكة المكرمة بما يشتمل عليه من عناصر تنموية ومشروعات حكومية ضمن مخطط عمراني مدروس وفق أسس علمية حيث يستوعب حوالي 900 ألف نسمة .

وأكد القويحص أن شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني مستمرة في استراتيجيتها وخططها للتواصل مع القطاع الخاص ورجال الأعمال وشركات التطوير العقاري المختصة بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه وتسهيل مهمته لإنشاء مشروعات التطوير في المناطق التي تمتلكها الشركة وتطوير مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية التي تتماشى مع الاستراتيجية والأهداف التي أنشأت من أجلها شركة البلد الأمين والمحددة في أغراض قرار تأسيسها الصادر بقرار من مجلس الوزراء في أغسطس 2009م، والمتمثلة في تنفيذ المشروعات التنموية في نطاق مكة المكرمة وضواحيها من خلال الشراكات المتعددة مع القطاع الخاص.

ولفت أمين العاصمة المقدسة إلى أن المشروع يقع على بعد 14 كيلو متراً غرب الحرم المكي الشريف ويغطي مساحة 110 كيلو متر مربع ويحده شمالاً طريق مكة جدة القديم وجنوباً طريق الليث وغرباً طريق الشميسي، وشرقاً خط كهرباء الضغط العالي إضافة إلى عدة مشاريع مجاورة وأحياء من مدينة مكة المكرمة.

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