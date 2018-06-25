«واتسآب» يختبر ميزة فريدة.. تعرَّف عليها

تواصل – وكالات:

كشفت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن تطبيق “واتسآب” يختبر ميزة فريدة لإخفاء الصور ومقاطع الفيديو المستلمة من معرض الوسائط في الهاتف.

وتتوفر هذه الميزة حالياً في نسخة “بيتا” الجديدة من “واتسآب” وفي حال نجاحها، من المفترض أن تتاح لجميع مستخدمي التطبيق على الأجهزة والهواتف الذكية.

ولتفعيل هذه الخاصية، يجب على المستخدم أن يدخل إلى أي جهة اتصال على “واتسآب” ومن ثم يضغط على أيقونة موجودة على يمين الشاشة ليظهر له خيار إخفاء الوسائط للحساب المذكور.

وبعد اختيار “نعم” ستصبح جميع الصور والفيديوهات الواردة من ذلك الحساب غير ظاهرة في معرض الوسائط بالهاتف.