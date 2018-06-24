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احتجاجات الأهالي تُجبر الحوثيين على سحب مدافعهم من الحديدة

احتجاجات الأهالي تُجبر الحوثيين على سحب مدافعهم من الحديدة
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تواصل – وكالات:

أجبرت احتجاجات أهالي حي سكني في مدينة الحديدة غرب اليمن، ميليشيات الحوثي، الأحد، على سحب مدفعيتها الثقيلة من وسط الحي.

وأكد سكان محليون أن الميليشيات أخرجت مدفعيتها الثقيلة من وسط حي غليل السكني بمدينة الحديدة، عقب يوم من احتجاجات أهالي الحي بمن فيهم النساء اللاتي وقفن بقوة أمام الحوثيين، رافضات تحويل حيهم السكني إلى موقع عسكري؛ ما جعل الميليشيات تنصاع مجبرة للخروج، بحسب “العربية”.

وأظهرت صور نشرها ناشطون الموقع الذي كانت تتمركز فيه مدفعية الميليشيات الحوثية في حي غليل، وقد أصبح فارغاً، وكان الحوثيون يقصفون منه باتجاه قوات الشرعية في مطار الحديدة والأحياء المجاورة.

ولا يزال عدد من المدافع والدبابات التابعة للميليشيات تنتشر في عدة مواقع داخل أحياء سكنية وفي الشوارع الرئيسية بمدينة الحديدة، وفق شهود عيان، ضمن خطتها لمحاولة وقف تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

 

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